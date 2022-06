Van Quickenborne ontkent dat gokreclameverbod verzoek van Nationale loterij was

Het voorstel van justitieminister Van Quickenborne om gokreclame te verbieden, was een eis van de nationale Loterij. In ruil zou de Loterij 30 miljoen euro extra betalen aan de staat. Dat schreef Het Laatste Nieuws. De minister ontkent: ‘De reden waarom we gokreclame aan banden leggen is om de toenemende verwoestende effecten van gokverslaving tegen te gaan.’

Begin mei deed minister Van Quickenborne een voorstel om alle gokreclame aan banden te leggen. Zo zullen voetbalspelers vanaf 2025 niet langer met slogans van gokkantoren op hun truitjes mogen rondlopen. Het voorstel leidde tot flink wat ophef binnen zijn eigen regering.

Een brief van Jannie Haek, topman bij de Nationale Loterij, doet vermoeden dat de regeling een idee van de Loterij zelf was. De Nationale Loterij betaalt jaarlijks een bedrag aan de staat omdat ze de enige is die in dit land loterijen organiseert. Haek zou ingestemd hebben met een verhoging van 30 miljoen euro, in ruil voor een inperking van op de reclames van concurrerende gokbedrijven.

• Verbod op gokreclame blijft overeind, maar MR ontwapent niet

Minister Van Quickenborne ontkent stellig dat zijn voorstel ingefluisterd zou zijn door de eisen die Haek in zijn brief formuleert. ‘De insinuatie dat ik mij wel zou hebben laten beïnvloeden door de Nationale Loterij is dan ook compleet van de pot gerukt’. De reden waarom we gokreclame aan banden leggen is om de toenemende verwoestende effecten van gokverslaving tegen te gaan. Een brief van de Nationale Loterij heeft daar niets mee te maken’, zegt Van Quickenborne

Loterij niet gespaard

In het kader van een begrotingsoverleg, besliste de regering om de monopolierenten in de komende drie jaar telkens met 10 miljoen euro op te trekken. Van Quickenborne bevestigt dat de directeur van de Nationale Loterij nadien in een brief heeft gevraagd om de regels voor andere gokkantoren te verstrengen. Desondanks zou de Nationale Loterij op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de concretisering van die regels. ‘Trouwens, in mijn voorstel spaar ik de Nationale Loterij niet. Ook hun sportweddenschappen vallen onder die strenge regels’, zegt Van Quickenborne.

De minister ziet in deze kwestie vooral een poging van de sector om beleidsmatige beperkingen te ondergraven. ‘’De goksector is een miljardenbusiness die 40% van haar winsten boekt op de kap van de miserie van gokverslaafden en hun families. Ze wisten al langer dat ik werkte aan strenge beperkingen op gokreclame en ik heb dan ook nog nooit zoveel gelobby gevoeld als in die periode. Ik heb me hierdoor niet laten beïnvloeden. De waarheid is dat de goklobby hiermee opnieuw probeert dit voorstel te ondergraven. Dat zal hen niet lukken’, besluit Van Quickenborne. ‘Deze strenge regels zijn nodig en ze zullen er komen.’