Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout nieuw voorzittersduo van Groen

Het duo volgt Meyrem Almaci op als covoorzitters van Groen. Dat maakte de partij zaterdagmiddag bekend. ‘Dit is de start van een nieuw tijdperk voor onze partij.’

Een tweede stemronde was niet nodig, in de eerste ronde hadden Naji en Vaneeckhout met 57 procent al meer dan de helft van de stemmen achter hun naam. Het duo Juan Benjumea en Elisabeth Meuleman haalde 35 procent, Jenna Boeve en Jad Zeitouni 6 procent. 38 procent van de leden van Groen stemden vandaag mee. Het duo neemt het over van voormalig partijvoorzitter Meyram Almaci, die in maart haar vertrek aankondigde na acht jaar voorzitterschap .

Naji en Vaneeckhout reageren alvast tevreden in een eerste persbericht: ‘Dit is de start van een nieuw tijdperk voor onze partij. Trouw aan onze idealen, met niets dan respect voor onze voorgangers. We bedanken de andere duo’s voor de sportieve strijd en de leden voor het vertrouwen.’

Nadia Naji (30) is adviseur Gezondheid en Sociale Zaken op het kabinet van Brussels minister Elke Van den Brandt. Daarnaast is ze covoorzitter van Groen in Molenbeek. Jeremie Vaneeckhout (36) is Vlaams Parlementslid en ­gemeenteraadslid in het landelijke ­Anzegem. Tussen 2014 en 2019 was hij tijdens het voorzitterschap van ­Meyrem Almaci ondervoorzitter van de partij. Daarvoor was hij ook nog medewerker van Kristof Calvo. Ze profileren zich als covoorzitters, maar op de officiële papieren zal Naji voorzitter zijn.

Een strijd zonder kopstukken

Begin mei stelden de vier kandidaat duo’s zich officieel voor als kandidaat-opvolgers van Almaci. De keuze voor een gedeeld voorzitterschap moet interne verdeeldheid binnen de partij voorkomen.

De voorzittersrace leek van het begin uit te draaien op een tweestrijd tussen de tandem Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji, met als grootste tegenstanders Juan Benjumea-Moreno en Elisabeth Meuleman. Meuleman zetelt al sinds 2009 in het Vlaams Parlement en Bunjemeja is Brussels parlementslid. Hun doorgedreven ervaring had het duo enigszins een streepje voor op de andere mededingers. Kopstukken van de partij, zoals Kristof Calvo, stelden zich niet kandidaat.

Uiteindelijk haalden het Naji en Vaneeckhout het voorzitterschap binnen. Naji werkte de voorbije twee jaar in stilte aan haar opmars, als covoorzitter van Groen Molenbeek en adviseur op het kabinet van Elke Van Den Brandt. Vaneeckhout was al ondervoorzitter van Groen en zetelt in het Vlaams Parlement.

Jenna Boeve en Jad Zeitouni, heetten van meet af aan de underdogs te zijn, gezien hun jonge leeftijd en voorzichtige stappen binnen de partij. Beiden zijn ook actief binnen Jong Groen. Boeve combineert dat engagement met een functie als adviseur op het kabinet van Elke Van Den Brandt. Brusselaar Zeitouni werkt daarnaast ook op het kabinet van Petra De Sutter.

Net voor de lijst met kandidaten zou afgesloten worden, tekende nog een vierde duo present. Nobele onbekenden Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry hebben geen politiek mandaat. Beiden waren niet aanwezig bij de voorstelling van alle andere kandidaten omdat ze zich eerst nog aan de leden wilden presenteren.