Valerie Van Peel stopt als ondervoorzitter N-VA en stapt uit politiek, Bart De Wever blijft tot minstens na 2025 voorzitter

N-VA kamerlid Valerie Van Peel heeft op Twitter aangekondigd dat ze na de verkiezingen van 2024 stopt met politiek. Ze zal haar mandaat afmaken maar zal niet meer op komen bij de volgende verkiezingen. ‘De stemming over het asbestdossier was voor mij de druppel in een overvolle emmer’, schrijft ze. De partijraad zal voorlopig de interne verkiezingen uitstellen. Bart De Wever blijft tot minstens na de verkiezingen van 2024 voorzitter van N-VA.

‘Ik heb altijd geprobeerd om eerlijk aan politiek te doen. Vandaar dit bericht. Ik zet als politica een stap terug en ga me met evenveel passie als altijd voor de verdere verloop van mijn mandaat richten op mijn dossiers. Maar bij een volgende verkiezing kom ik niet meer op’, schrijft Van Peel zaterdag op Twitter met een foto van een brief waarin ze meer uitleg geeft over haar beslissing.

‘Ik ga niet verbergen dat de stemming over het asbestdossier voor mij een druppel was in een overvolle emmer. Het politieke systeem zit vast. Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond’, schrijft ze verwijzend naar haar wetsvoorstel om slachtoffers van asbest meer rechten te geven. Dat voorstel werd namelijk weggestemd door de meerderheidspartijen.

In haar brief bedankt ze ook voorzitter Bart De Wever: ‘Ik heb gigantisch veel van je geleerd en dat pakt niemand me meer af.’ Ze spreekt op het einde ook de media toe en zegt dat er geen verborgen partijpolitieke redenen zijn. Ze geeft ook aan dat ze buiten dit bericht niet meer verder zal reageren.

‘Het gaat iedereen goed, volg je eigen pad. En maak mee een verschil. De wereld heeft het nodig’, sluit ze af.

Eerder dit jaar vertrok ook al Lorin Parys van N-VA de politiek om voorzitter te worden van de Pro League.