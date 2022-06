In de Amerikaanse staat Florida is het tornadoseizoen volop bezig en dat heeft een koppel uit Fort Pierce geweten. De echtgenoot stond op zijn gemak te barbecueën in zijn veranda, toen het plots wel heel hard begon te waaien. Eerder die dag werd er op het plaatselijke weerstation bekendgemaakt dat er kans was op een tornado, maar dit had het koppel niet verwacht.

In juni 2021 raasden heel wat tornado’s over het Europese continent. België ligt in de ‘tornado alley’ van Europa, een gebied waar het frequentst windhozen voorkomen. Welke risico’s zijn daaraan verbonden, en moeten we ons zorgen maken? In onderstaande video legt meteoroloog David Dehenauw het uit.