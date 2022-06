Drie doden aangetroffen in woning in Kessel-Lo

In het Vlaams-Brabantse Kessel-Lo bij Leuven heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een drama afgespeeld. De politie werd om 3 uur opgeroepen voor een steekpartij in een woning in de Zavelstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze drie levenloze lichamen aan.

De drie lichamen hadden allen steekwonden. Voorlopig is nog niet meer geweten over de slachtoffers en het is niet duidelijk of ze tot eenzelfde gezin behoren. Labo en wetsdokter zijn momenteel ter plaatse om de omstandigheden van de feiten verder te onderzoeken.