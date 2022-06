Boze boeren naar huis Nederlandse minister na ingrijpend stikstofplan: ‘Mijn kinderen staan binnen te trillen’

De Nederlandse minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal is vrijdagavond in gesprek moeten gaan met tientallen boeren die uit protest met hun tractor naar haar huis zijn gekomen. De boeren demonstreren tegen de nieuwe stikstofplannen. ‘Mijn kinderen staan binnen te trillen’, aldus de minister. Ook verschillende politici reageren met afschuw.

Op videobeelden van een van de aanwezigen is te zien dat tientallen mensen naar het huis van de minister zijn gekomen en dat er tractoren staan geparkeerd. Minister Christianne van der Wal kreeg een brief namens ‘alle boeren van Nederland’, zei actiegroep Voll Gass. In een verklaring de woordvoerder van Voll Gass verspreidde, uitte de groep zijn onvrede over de stikstofplannen. ‘Als zij een brief in mekaar glanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor een hel esector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. En dat zal ze weten ook. Daarom rijdt een deel van Voll Gass, samen met andere groepen, naar haar huis’, klonk het. De boeren zeggen het vertrouwen in de minister op en vragen ‘per direct ‘ haar ontslag.

Van der Wal stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent. De kabinetsplannen hebben grote gevolgen voor landbouwers.

Minister Van der Wal Foto: GinoPress B.V.

Van der Wal is vrijdagavond uiteindelijk in gesprek gegaan met de betogende boeren. Dat zegt een woordvoerder van de minister. Toen ze naar binnen wilde gaan, probeerde iemand toch nog met haar te praten. Daar was Van der Wal niet van gediend. ‘Mijn kinderen staan hier binnen te trillen’, zei ze.

‘Dit gaat te ver’

‘Volstrekt onacceptabel dat mensen politici thuis opzoeken. Woede is geen excuus. Bedreigend voor wie het overkomt, ondermijnend voor de democratie’, reageerde fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. ‘Ga het gesprek aan, ga naar het Malieveld of ga demonstreren waar je wilt. Maar laat onze minister en haar familie thuis met rust!’, twitterde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Jesse Klaver van GroenLinks vindt het gebeuren onacceptabel. Het protest noemt hij ‘intimidatie’. Hij voegt eraan toe: ‘Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver.’ Marieke Koekkoek (Volt) vindt dit ‘niet de manier’ om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid.

Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) keurt het protest bij Van der Wal af. ‘Stop daarmee. Je zoekt mensen niet thuis op. Hoe boos je ook bent’, twitterde ze. Volgens haar staat het grootste deel van de boeren ook niet achter dit soort acties.