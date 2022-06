Weerbericht | Eerst bewolkt, nadien opklaringen

Zaterdag verwachten we eerst bewolkt en vrijwel droog weer, maar over het noordwesten verschijnen er geleidelijk opklaringen. In de loop van de dag breiden de opklaringen zich uit over de rest van het land. In de namiddag is een bui in de Ardennen niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 24 graden in het centrum bij een matige wind uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI.