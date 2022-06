De man van 2 miljoen

Schuifelend en kromgebogen zag hij er heel erg de 86 jaar uit die op zijn Zwitsers paspoort staat, toen hij aan de arm van zijn dochter Corinne aan het federaal strafhof in Bellinzona arriveerde. Maar dichter bij de camera’s van de internationale pers, was hij daar weer. De twinkel in zijn oogopslag, die vooral opwinding verried. Wat had hij het gemist, sinds hij in 2015 was afgezet als voorzitter van de Fifa. De aandacht, het ontzag, ja, misschien ook de weerzin die hij bij mensen oproept. Sepp Blatter stond op een zonnige juniochtend voor de cameralenzen en voelde zijn bloed weer stromen.