Levenslang geëist tegen Salah Abdeslam

Het openbaar ministerie heeft vrijdag in Parijs op het proces over de terreuraanslagen van november 2015 in Parijs levenslang gevorderd tegen Abdeslam.

Salah Abdeslam (32) is de hoofdbeschuldigde op het terreurproces in Parijs waar twintig personen terechtstaan voor hun rol bij de aanslagen in Parijs. Bij die aanslagen kwamen 130 mensen om. Eerder had Abdeslam verklaard op het proces, dat in september vorig jaar begon, dat hij koudwatervrees had gekregen en zich niet in Parijs wou laten ontploffen. Die verklaring, alsook de verontschuldiging die hij aan de burgerlijke partijen werd eerder met scepsis onthaald.

Het antiterreurparket eiste eerder een gevangenisstraf van 22 jaar tegen de Belg Mohammed Abrini, de ‘man met het hoedje’ van de aanslagen in Brussel. Voor Abdeslam, de enige over­levende dader van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, wordt nu dus levenslang geëist.