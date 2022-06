PS-kamerlid Philippe Tison moet voor intern tuchtorgaan verschijnen

De PS roept Kamerlid Philippe Tison op het matje. Het parket voert een onderzoek naar hem voor verduistering van openbare middelen en corruptie in Anderlues, waar hij (lang) schepen en (kort) burgemeester was.

Philippe Tison (PS) moet volgende week verschijnen voor de commission de vigilance, het interne tuchtorgaan van de PS. Dat is niet niks en geeft aan dat PS-voorzitter Paul Magnette zwaar tilt aan de zaak. Al bij zijn aantreden als voorzitter kondigde hij aan dat hij een onverbiddelijke Robespierre zou zijn. Wie sjoemelt, gaat eruit. PS’ers die eerder voor dit comité moesten verschijnen zijn ex-Nethys-topman Stéphane Moreau en Emir Kir, de burgemeester van Sint-Joost. Niet veel later werden ze politiek een kopje kleiner gemaakt en uit de partij gezet.

De woordvoerders van de partij willen voorlopig niet te veel kwijt over de zaak. ‘De informatie die vandaag door Le Soir werd bekendgemaakt, is ernstig. De commission de vigilance heeft meneer Philippe Tison dan ook direct geconvoceerd. De vergadering vindt volgende week plaats’, luidt het.

Le Soir bracht vandaag het verhaal van hoe Tison in 2006 een deal zou gemaakt hebben met een andere PS’er uit Anderlues, Francis Geurlement. Geurlement was architect en de deal bestond erin dat hij zou verzaken aan een schepenambt, als hij in ruil een aantal belangrijke opdrachten toegewezen kreeg. Het ging onder meer om de bouw van een nieuw politiekantoor en de heraanleg van de omgeving rond het zwembad van Anderlues. Alleen die laatste opdracht sleepte hij uiteindelijk ook in de wacht. De krant kon bij het stuk een handgeschreven overeenkomst publiceren, ondertekend door Geurlement en Tison.

Tison kwam in 2019 in de Kamer als vervanger van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). In Anderlues, halfweg tussen Charleroi en Binche, was hij eerder schepen, van 1989 tot 2006. In 2020 werd hij burgemeester, maar dat was van korte duur. In oktober van dat jaar gaf hij de sjerp al opnieuw door.

Anderlues is een politieke krabbenmand. De PS behaalde er in 2018 een absolute meerderheid, maar een deel van de partij scheurde zich af. De klacht tegen Tison werd trouwens ingediend door twee schepenen van die scheurlijst. Het onderzoek werd opgestart in september 2020. De maand nadien stopte Tison als burgemeester, omdat hij zich meer wilde toeleggen op zijn werk als parlementslid.