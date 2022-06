Moeten gemeenten straks belastingen verhogen of investeringen afblazen? ‘Het is zweten en zwoegen’

‘Nee, er zal geen gemakkelijk oplossing zijn’, zucht Bart Laeremans (Vernieuwing), zelf nog maar twee weken burgemeester van Grimbergen. Zijn gemeente scoorde vroeger al niet te best in de financiële rankings, maar door de economische situatie komt het water nu helemaal aan de lippen. ‘We hadden wel wat buffer,’ zegt Laeremans, ‘maar we gaan hier sowieso moeten bijsturen. Ons jaarlijks energiebudget is nu al helemaal opgebruikt, bepaalde investeringsprojecten zijn al tot een kwart duurder door de materiaalprijzen. We vervroegen straks ook de opmaak van onze meerjarenplannen.’

Grimbergen is uiteraard niet de enige gemeente waar het vandaag alle hens aan dek is. Uit de jaarlijkse Belfius-analyse van de financiën van lokale besturen blijkt dat de impact van de energiecrisis en de inflatie nu een grotere schok veroorzaakt dan de covidfactuur. Al is er nog geen reden voor alarmisme. Veel gemeenten beschikken nog over comfortabele reserves, terwijl andere nu nog snel kunnen bijsturen.

Oostende snoeit in investeringen

Onder meer de stad Oostende, die al langer met een hoge schuldgraad zit, moet noodgedwongen ingrijpen. ‘Steden en gemeenten komen nu in dezelfde situatie als veel particulieren’, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). ‘Een jong koppel dat een huis koopt en wil renoveren, wordt nu ook geconfronteerd met meerkosten en moet dan wat schrappen in zijn plannen. Dat zal nu ook in Oostende gebeuren.’

Tommelein stipt onder meer aan dat de loonkosten van het Oostendse personeel door de inflatie met meer dan vijf miljoen euro per jaar toenemen. De kosten voor de bouw van nieuwe technische loodsen verdubbelden ten opzichte van de geschatte investeringen. Toch wil het stadsbestuur geen belastingen verhogen. ‘We zullen moeten schrappen in investeringen, ook al is dat slecht nieuws voor de Belgische economie’, zegt Tommelein. ‘En we zullen snoeien in onze werkingskosten. De komende weken en maanden wordt het sowieso zweten en zwoegen om de begroting onder controle te krijgen.’

In Vilvoorde, waar het stadsbestuur nog maar net stevige investeringen deed in infrastructuurwerken, noemt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) de evolutie ‘verontrustend’. ‘We zitten nu halverwege de legislatuur waardoor het bijna onmogelijk is om de investeringen nog uit te stellen. Burgemeesters beginnen ook al nerveus te worden of alles wel op tijd uitgevoerd geraakt. Dat veroorzaakt spanningen.’ Vilvoorde kijkt daarbij ook naar de Vlaamse overheid om desnoods het gemeentefonds op te trekken.

Onvoorspelbaar na onvoorspelbaar

Maar ook in steden met een grotere financiële buffer, zoals Hasselt, begint de nervositeit stilaan toe te nemen. ‘Wij gaan geen pijnlijke ingrepen moeten doen, maar we moeten de inflatie wel stilaan onder controle krijgen’, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). ‘Onze bewegingsruimte wordt kleiner terwijl we toch ons investeringsvolume op peil willen houden om onze lokale economie te ondersteunen. Het is vandaag een constante strijd om het lokale budget onder controle te houden.’

Ook zijn partijgenoot en schepen van financiën in Antwerpen, Koen Kennis (N-VA), benadrukt dat het ‘spannend wordt’ als de inflatie zich aan hetzelfde tempo verderzet. Ook Antwerpen moet zich budgettair nog geen zorgen maken. ‘Maar ook wij hebben nu al 125 miljoen euro extra uitgaven door verhoogde personeelskosten’, zegt hij. ‘Dat zal straks nog wel wat gecompenseerd worden door de inkomsten die ook mee evolueren met de inflatie. Maar het blijft een heel onvoorspelbaar verhaal dat volgt op andere heel onvoorspelbare verhalen, zoals corona.’

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maakt zich voorlopig nog geen zorgen. ‘Verschillende lokale besturen verlaagden zelfs nog hun belastingen bij de laatste wijzigingen van het meerjarenplan’, zegt hij. Toch blijft het kabinet waakzaam, vooral om de investeringscapaciteit van de lokale besturen ‘maximaal te vrijwaren’.

Brusselse onzekerheid

Hoe zwaar de gevolgen zullen zijn, valt dus voorlopig nog af te wachten. Al stipt ook Belfius-analist Anneleen Erauw aan dat de gemeenten ‘de komende maanden een flinke bijsturing te wachten staat om de schok op te vangen’. ‘Al zijn er bij de gemeenten die zich ongerust maken vaak al historische problemen’, zegt ze. Onder meer in een aantal Brusselse gemeenten is de situatie nog meer precair dan in Vlaanderen. ‘Voor 2022 zijn daar slechts vijftien van de negentien begrotingen beschikbaar. Dat is al meteen een teken aan de wand.’