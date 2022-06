Hoe komt het dat voor de taalvakken in het onderwijs steeds moeilijker leerkrachten te vinden zijn? Wouter Deprez weet dat het antwoord niet zo simpel is. Of beter: er zijn veel antwoorden want er zijn veel redenen. Het hoopgevende is dat de goede wil en de liefde voor taal bij deze leerkrachten in overvloed aanwezig zijn. Conclusie: deze mensen verdienen meer steun.