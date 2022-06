Geen bewijs van needle spiking op festival We R Young, zegt parket

Foto: We R Young

Na doorgedreven toxicologisch onderzoek heeft het parket van Limburg geen bewijs gevonden van needle spiking op het festival We R Young in Hasselt. Daar waren verschillende meisjes onwel geworden.

Tijdens het tienerfestival We R Young brak enkele weken geleden paniek uit nadat meer dan twintig jongeren onwel waren geworden. Sommige slachtoffers meldden dat ze een prik hadden gevoeld, wat deed denken aan needle spiking. Dat is een fenomeen waarbij mensen ongevraagd met een naald geprikt worden om schadelijke of verdovende stoffen te injecteren. Na de meldingen werd het festival stilgelegd.

Het parket van Limburg laat weten dat de feiten grondig onderzocht werden, zowel via politioneel onderzoek als via toxicologisch onderzoek. ‘Hierbij is niets aan het toeval overgelaten’, klinkt het.

In totaal zijn elf bloedstalen geanalyseerd. ‘Het gaat om grondige analyses waarbij niet alleen werd gezocht naar alcohol en gangbare geneesmiddelen en drugs, maar ook naar nieuwe designerdrugs en allerlei andere psychoactieve en toxische stoffen. Alle analyses bleken negatief’, meldt het parket. Daar voegen ze aan toe dat van de elf personen bij wie een bloedstaal werd afgenomen, slechts één iemand een letsel had dat eventueel een prikletsel kon zijn. Ook het bloedstaal van die persoon bleek volledig negatief.

Het aantal meldingen en klachten in België van mensen die zeggen een prik te hebben gekregen, tikt al enkele weken aan. Maar ­sluitend medisch of toxicologisch bewijs is er nog niet.