Radar | Waarom tv ineens stijf staat van de penissen

De penis is in opmars op tv. In alle vormen en maten. En dat terwijl we vrouwelijk naakt bijna normaal zijn gaan vinden. Zetten series en films ze in om hun kijkcijfers de hoogte in te doen schieten? Is het een grensverleggende trend of is het gratuit? (En… zijn ze wel echt?) Valerie Droeven en Max De Moor maken de balans.