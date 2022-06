Cultuursector roept Vlaamse regering op kunstenbudget te verhogen

Onder de hashtags #verbeeldingwerkt, #hetisnogniettelaat en #ambitieuzerdandit vragen artiesten en cultuurwerkers om het kunstenbudget op te trekken van 0,27 naar 0,35 procent van de Vlaamse begroting.

Met dat extra budget, omgerekend 38 miljoen euro per jaar, kunnen de kunstorganisaties worden opgevist die nu een ‘positief buiten budget’-advies kregen bij hun aanvraag voor de Vlaamse subsidies voor de periode 2023-2027. Daarbij gaat het om grote en gevestigde cultuurorganisaties zoals het Brusselse Kaaitheater, kunstencentrum Nona in Mechelen en jeugdtheater Kopergietery in Gent. Als hun werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet wegvallen, dreigen heel wat van die organisaties te verdwijnen. Hetzelfde geldt voor grote instituten die een negatief advies kregen van de commissies, zoals Toneelhuis in Antwerpen, Z33 in Hasselt en gezelschappen als Needcompany en Ictus.

‘Kunst verbeeldt, verruimt, vermaakt, verkwikt, verbluft, ontketent, ontroert, verrukt, voedt, ontmoet, verbindt en versterkt’, zo opent het manifest met de naam ‘Verbeelding werkt’. De tekst is ondertussen ondertekend door zo’n 800 kunstenaars en cultuurwerkers, onder wie actrice Clara Cleymans, muzikant Frederik Sioen en NTGent-regisseur Milo Rau. Zij roepen Minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) op om het totale jaarlijkse kunstenbudget voor structurele subsidies, nu zo’n 154 miljoen euro, op te trekken met minstens 38 miljoen euro.

Gebeurt dat niet, dan dreigt volgens de ondertekenaars de internationale renommee van de Vlaamse kunsten verloren te gaan en dient er zich een verschraling aan van het artistieke landschap. ‘In dat scenario verdwijnt één op vier van de bestaande kunstenorganisaties en worden er langdurige investeringen, door heel de sector én door de Vlaamse overheid, tenietgedaan’, klinkt het in het manifest. ‘De werkingsmiddelen niet actualiseren betekent: de klok terugdraaien.’

Jambon heeft tot eind juni de tijd om te beslissen over de Kunstendecreet-subsidies. Met hun manifest onder dezelfde titel roepen de briefschrijvers Jambon op ‘om de slogan “Verbeelding werkt” van de Vlaamse regering in daden om te zetten’.