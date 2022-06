Medewerkers van het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen brengen twee beren en een wolf uit Oekraïne naar België. De beren – een broer en een zus van elk zeven jaar – moesten vanwege de bombardementen worden geëvacueerd uit een zoo nabij Kiev. Ze konden eerder in ­Polen verblijven, maar hadden een nieuwe opvangplek nodig.

De wolf, een mannetje, werd in beslag genomen bij particulieren en zat in een Pools ­opvangcentrum. De dieren moeten nu een aantal maanden in quarantaine.

Wegens plaatsgebrek in Oudsbergen gaan de beren naar Bellewaerde Park.

Eerder ving het Natuurhulpcentrum twee leeuwen en twee caracals (een katachtige) op.