In de Noordzee is het wrak ontdekt waarmee de laatste katholieke koning van Engeland bijna was vergaan. De ontdekking gebeurde al in 2007, maar werd nu pas bekendgemaakt.

Wetenschappers van de University of East Anglia in Norwich maken vandaag bekend dat ze in de Noordzee het wrak van een beroemd Brits oorlogsschip hebben gevonden. Het gaat om de HMS Gloucester, dat in ...