Wandelaars in het Cantabrische Gebergte waren getuige van een onthutsend gevecht tussen bruine beren over een jong. Een mannetje probeerde het jong van een vrouwtje te doden, maar dat vrouwtje verzette zich. Beide vielen daarbij van een richel. Het mannetje overleefde dat niet. Parkwachters vonden na twee dagen zoeken de berin en haar jong in een 15 meter diep hol. Ze lieten water en fruit achter voor de dieren.

De bruine beer wordt wereldwijd niet bestempeld als een bedreigde diersoort, maar in Europa is hij in de European Mammal Assessment opgenomen als ‘ernstig bedreigd’. Ook in Spanje wordt de Cantabrische bruine beer beschouwd als een bedreigde diersoort.