Inflatie en energiekosten hakken dieper in financiën lokale besturen dan coronacrisis

De inflatie doet de loonkosten oplopen, de energiefacturen wegen zwaarder door, de prijzen van bouwmaterialen stijgen en de jaren van negatieve rente zijn stilaan voorbij. De uitgaven van de lokale besturen schieten zo de lucht in, maar de inkomsten blijven achter.

Die inkomsten ondervinden pas één of twee jaar later een impact van de inflatie. Lokale besturen zijn ‘aanzienlijk gevoeliger’ voor prijsstijgingen dan gezinnen. Dat blijkt uit de analyse van de financiën van lokale besturen door Belfius.

De lonen van het overheidspersoneel vormen de zwaarste kostenpost. In 2022 zullen de loonkosten ‘met 8,4 procent stijgen bij de Vlaamse lokale besturen en met 10,6 procent bij de Brusselse gemeenten’, stelt Belfius. Daardoor botsen gemeenten op 250 miljoen euro en 45 miljoen euro aan extra uitgaven. ‘Er staat de gemeentebesturen de komende maanden een flinke bijsturing te wachten om de schok op te vangen’, zegt Belfius-analist Anne-Leen Erauw.

Energiefactuur

Wat de energiefactuur betreft, verwacht Belfius een meerkost van 105 miljoen euro voor Vlaamse lokale besturen. Voor de Brusselse gemeenten gaat het om 12,5 miljoen euro. Loonindexeringen en stijgende energieprijzen hebben ook een impact op andere lokale besturen, zoals politiezones. De meerkosten voor dotaties ziet Belfius stijgen tot 110 miljoen euro voor Vlaamse lokale besturen en tot 35 miljoen euro voor Brusselse gemeenten.

In totaal mogen Vlaamse lokale besturen zich in 2022 aan 465 miljoen euro extra uitgaven verwachten, voor Brusselse gemeenten is dat 92,5 miljoen euro extra. De impact van die uitgaven op de begroting van lokale besturen is groter dan die van de coronacrisis, besluit Belfius.

Toch maken de meeste steden en gemeenten zich geen zorgen: samen beschikken ze over voldoende reserves. Maar als ze reserves aanspreken om stijgende uitgaven te dekken, moeten ze besparen op investeringen. Zelfs als ze hetzelfde budget weten vrij te maken, zullen ze met dat geld minder kunnen realiseren.