Podcast | Scheurende huizen in Vlaanderen: wat beweegt er in onze ondergrond?

Het grondwaterpeil in Vlaanderen zakt al jaren sneller na de winter. Onze bodem verdroogt. In het Limburgse Rukkelingen-Loon scheuren huizen en ook elders in Vlaanderen verzakken woningen. Gaat dat fenomeen nog toenemen? En kunnen we er iets aan doen?

Audioreporter Piet Martens praat met de bewoners van Rukkelingen, waar al jaren huizen scheuren. Redacteur Josephine Dapaah vertelt het hele verhaal. UGent-hydrogeoloog Kristine Walraevens legt uit hoe klimaat en pompinstallaties het grondwater en bodemlagen beïnvloeden. Het is complex. Maar één ding is simpel: een huis dat verzakt en scheurt is een nachtmerrie. Repareren en stabiliseren gaat, vertelt specialist Marc Meersman, maar goedkoop is het niet.

