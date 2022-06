Op de 350ste verjaardag van de Russische tsaar Peter de Grote trok president Vladimir Poetin een parallel met het heden. Net als de tsaar haalt Poetin ‘Russische gebieden’ terug.

De inval in Oekraïne is de hedendaagse versie van de Grote Noordse Oorlog. Althans in het hoofd van het Russische staatshoofd. Bij de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) vocht het Russische rijk tegen Zweden. Een nobele strijd, vindt Poetin. Want net zoals nu werden ‘Russische gebieden’ teruggenomen. ‘Het leek alsof hij in oorlog was met Zweden en hen iets afnam. Hij nam hen niets af. Hij pakte terug wat van Rusland was’, zei de president. Tsaar Peter de Grote beklonk zijn overwinning op de Zweden door van het nieuw veroverde Sint-Petersburg de hoofdstad te maken.

Poetins opmerkingen liggen in lijn met eerdere signalen die het Kremlin richting het Westen stuurde. De Russische leider hamert sterk op de culturele banden met Kiev. In de beruchte speech waarin Poetin zijn ‘speciale militaire operatie’ aankondigt, ontkent hij zelfs het bestaansrecht van Oekraïne. Het grondgebied is Russisch, en het bestuur van de Oekraïense regering is daarom illegitiem, vindt Poetin.

IJzeren Gordijn

Dat Poetin geschiedenis afstoft om zijn hedendaagse boodschappen kracht bij te zetten, is niet nieuw. Op hetzelfde herdenkingsmoment voor Peter de Grote, waarbij hij in gesprek ging met Russische ondernemers, verwees Poetin naar de Koude Oorlog. In zijn versie van de feiten zijn de westerse sancties een poging om een IJzeren Gordijn op te trekken. ‘Maar dat zal niet lukken. Een economie zoals die van Rusland kan je niet zomaar uitsluiten’, suste Poetin bij de bezorgde ondernemers.

Poetins manier van werken wordt niet alleen door hemzelf met die uit het tsarenrijk vergeleken. In een vuistdikke biografie over Poetins weg naar de macht noemt The New York Times-journalist Steven Lee Myers hem ‘De nieuwe tsaar’. The Economist kopte in 2017 al ‘A tsar is born’, ‘een tsaar is geboren’, om zijn werkwijze uit de doeken te doen. Ook documentaires over Poetins pad trekken parallellen met het tsarenrijk in hun titel.