Hanne van K3 in verwachting

Hanne Verbruggen (28), de Mechelse zangeres van K3, verwacht eind dit jaar haar eerste kindje. Dat maakt ze vrijdag zelf bekend via Instagram.

Hanne en haar vriend leerden elkaar kennen bij de scouts en zijn ondertussen al meer dan tien jaar samen. In 2020 is het koppel getrouwd. In december verwachten ze hun eerste kindje.

‘Het is nog niet helemaal doorgedrongen, maar het besef groeit samen met mijn buikje!’, schrijft het K3-lid. ‘Jorn en ik kijken alvast enorm hard uit naar de komst van ons kindje en in afwachting, genieten we nog even van de pamperloze dagen, de rustige nachten en van elkaar.’

Studio 100 meldt in een persbericht dat Hanne Verbruggen haar K3-activiteiten gewoon gaat voortzetten. ‘Ook de voorstellingen van de nieuwe K3 show in Nederland (najaar 2022) en Vlaanderen (voorjaar 2023) gaan door. Studio 100 en Hanne bekijken momenteel samen of er praktische aanpassingen nodig zullen zijn.’