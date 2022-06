De parlementaire onderzoekscommissie zegt dat de betogers die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden, dat hebben gedaan na ‘aanmoedigingen’ door Donald Trump. Met onder andere een aangrijpende getuigenis van een politieagent die bij de aanval gewond raakte en een documentaire met nooit eerder vertoonde beelden, wil de commissie dat bewijzen. Bekijk hier vijf opvallende momenten uit de hoorzitting.

1. Commissievoorzitter opent hoorzitting met verwijzing naar Ku Klux Klan

Commissievoorzitter Bennie Thompson uit Mississippi opende de hoorzitting. In zijn openingsrede sprak hij over ‘de duistere geschiedenis van de VS’ en pleitte hij dat de bestorming van het Capitool ‘geen ongeluk was, maar Donald Trumps laatste poging om overeind te blijven.’

Bekijk het fragment bovenaan.

2. Republikeinse ondervoorzitter Liz Cheney trekt ten aanval tegen Trump

Het Republikeinse commissielid Liz Cheney klonk vastberaden in haar betoog tegen Donald Trump. Cheney zegt dat de toenmalige president mee verantwoordelijk is voor de rellen en dat hij het geweld zelf heeft aangewakkerd.

Cheney haalde tijdens de zitting een schokkend citaat van de toenmalige president aan: ‘Het is zijn verdiende loon’, zou Trump hebben gezegd wanneer zijn aanhangers scandeerden dat ze zijn vicepresident Pence wilden ophangen.

3. 'Claims van verkiezingsfraude waren bullshit'

William Barr, Trumps minister van Justitie, getuigde dat diens beweringen over massale verkiezingsfraude ‘volslagen bullshit en gekkemanspraat’ waren. Ivanka Trump werd door de commissie gevraagd wat ze van Barrs relaas vond. ‘Ik geloof hem’, klonk het.

4. Documentaire toont nieuwe, schokkende beelden

De Britse documentairemaker Nick Quested, die de Proud Boys voor 6 januari 2021 al weken volgde en filmde, bracht extra aanwijzingen over hoe de bestorming gepland werd. De commissie zegt over goede aanwijzingen te beschikken dat hierover gecoördineerd werd tussen deze milities en Trump zelf.

In de documentaire van Quested die u hieronder kunt bekijken, worden nieuwe beelden getoond van de aanval op het Capitool.

5. Bewakingsagent getuigt over 'oorlogszone' rond Capitool

Caroline Edwards, een lid van de Capitool-politie dat tweemaal gewond raakte tijdens de bestorming, legde in een moedige getuigenis uit hoe uitzonderlijk agressief en gewelddadig de meute was.