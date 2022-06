Alexander De Croo: ‘Ik zie niet in wat een excusesdiscussie nog kan bijbrengen’

‘Soms moeten we gewoon tevreden zijn met de stap die is gezet.’ Voor premier De Croo (Open VLD) zet de spijtbetuiging van koning Filip over het Belgische koloniale verleden een punt achter de discussie.

Tijdens zijn staatsbezoek aan Congo sprak koning Filip zijn ‘diepe spijt’ uit over het koloniale bestuur van de Belgen. Bij sommigen rees meteen de vraag waarom er geen excuses kwamen.

Alexander De Croo: ‘Onderschat niet wat de koning heeft gedaan. Als land zeggen we: we hebben een bepaald verleden, we hebben daarover spijt. Het was een verleden van paternalisme en discriminatie, een systeem berust op geweld. Dat is toch niet niets? We maken er ons niet vanaf met een sorry. Zoals de Britse premier Boris Johnson: die zegt sorry en doet het morgen opnieuw. In het Frans zeggen ze: ça se délite, dat maakt er u los van. De koning wil zich niet losmaken van het verleden.’

‘Ik heb heel goed geluisterd naar president Felix Tshisekedi. Hij vraagt niet om excuses. De president beschouwt dat als een Belgische discussie. Wat de koning heeft gezegd, vindt hij belangrijk. Maar voor de Congolees blijft de zoektocht naar eten de belangrijkste prioriteit, of de scholing van de kinderen. Persoonlijk zie ik absoluut niet in wat een excusesdiscussie nog kan bijbrengen, hoe het de Congolezen vooruit kan helpen. De parlementaire Congocommissie moet haar werkzaamheden nog afronden. Maar ik geef alvast een richting aan. Ik vind dat ook nodig, anders verliezen we ons in een discussie die in mijn ogen een beetje zinloos is.’

‘Dat is echt een beetje typisch voor België. We doen een stap en dan vragen we ons af wat de volgende moet zijn. Soms moeten we gewoon tevreden zijn met de stap die is gezet.’

De relatie tussen België en Congo kende een turbulente geschiedenis. Hoe schat u die vandaag in?

‘De voorbije twintig jaar was Congo geïsoleerd, onder president Joseph Kabila keerde het zich af van de wereld. Met Tshisekedi is dat veranderd. De relatie met buurlanden maar ook met België is verbeterd. Hij bracht zijn eerste officiële bezoek aan ons land.’

‘Aanvankelijk was zijn positie niet erg sterk, Kabila speelde nog een te belangrijke rol. Eind vorig jaar is dat gewijzigd. Nu is er wat meer stabiliteit. Maar die moet ook worden gebruikt. Er zijn verschillende prioriteiten: corruptie tegengaan, investeren in onderwijs en gezondheidszorg. Wel, het wordt tijd om realisaties voor te leggen. Hij wil samenwerken met België in de strijd tegen corruptie. Voor ons is het haast een voorwaarde.’

‘We zullen de komende jaren zien wat er kan worden opgebouwd. Daarna moeten er vrije verkiezingen komen. Moge de beste winnen. We zijn hier gekomen om de bevolking te steunen, niet een of andere minister.’

Wordt Tshisekedi niet te veel gelegitimeerd door dit koninklijk bezoek?

‘Na de presidentsverkiezingen hebben we de bevolking gelukgewenst, en hem veel daadkracht toegewenst. Natuurlijk zijn er veel bezorgdheden, we hopen dat de volgende verkiezingen transparant zullen zijn. We kunnen aan de kant blijven staan en iedereen de les spellen. Maar je kan ook zeggen; laat ons het proberen en de prioriteiten aangeven. Aan de zijkant kan je uw gelijk bewijzen. Maar zo wil ik niet aan politiek doen.’

Hoe kijkt u aan tegen de rol van de koning?

‘Hij torst natuurlijk een persoonlijke geschiedenis. Maar hij had geen schrik om naar hier te komen en de geschiedenis recht in de ogen te kijken. Over enkele weken ontvangt hij ook te familie van de vermoorde eerste premier Patrice Lumumba op het koninklijk paleis, in het kader van de teruggave van de stoffelijke resten. Soms kan een koning in het buitenland een belangrijke rol spelen, dat is hier zeker het geval. ‘

‘Het koningshuis laat een nieuwe wind waaien. Dat gebeurde zeker met zijn schriftelijke spijtbetuiging aan Tshisekedi twee jaar geleden en de toespraak van afgelopen woensdag. Maar dat was ook het geval met de manier waarop prinses Delphine in de familie werd opgenomen. Tenslotte, minder belangrijk weliswaar, begreep hij dat de nationale feestdag niet alleen in het teken kan staan van defensie maar dat ook cultuur een plek moet krijgen. In die zin was het concert van Lost Frequencies op het dak van het koninklijk paleis interessant.’

Er duikt wel eens kritiek op over uw uithuizigheid.

‘Wil ik dat punt maken? Kijk naar de cijfers. De minister-president van Vlaanderen verblijft dubbel zo veel in buitenland. En hij heeft gelijk. België leeft van het buitenland: we zijn een open economie, we zijn het centrum van Europa, we zijn een van de grootste beslissingscentra in de wereld. In het buitenland verdedigen we onze belangen. Van een regering mag je dat toch verwachten?’

‘Willen we een land worden dat zich enkel verkneukelt onder de kerktoren? Ik heb slechts een prioriteit: het verdedigen van de belangen van de Belgen. Zorgen dat hun veiligheid wordt gegarandeerd, dat hun koopkracht wordt veiliggesteld, dat we voor hen kansen creëren. Soms moet je daarvoor in het buitenland zijn. Ik ga die belangen blijven verdedigen, ook na 2024.’