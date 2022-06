Bewolkt weer met mogelijk wat lichte neerslag

Vrijdag is het meestal bewolkt tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op enkele opklaringen vanuit het westen. Af en toe kan er wat lichte neerslag vallen, maar het blijft vaak droog. Aan zee wordt het in de namiddag vrij zonnig.

De maxima zijn normaal voor de tijd van het jaar met waarden van 17 graden in de Hoge Venen tot 20 à 22 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond zijn er tijdelijk bredere opklaringen. In de loop van de nacht komt er opnieuw meer bewolking opzetten vanuit het zuidwesten en plaatselijk is er opnieuw kans op wat lichte regen of motregen. De minima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 of 15 graden in het westen en het centrum. Er waait een zwakke en aan zee een matige zuidwestenwind.

Zaterdag blijft het over het westen droog met brede opklaringen. In het centrum wordt het eerst vrij bewolkt met wat lichte lokale regen, maar later blijft het daar droog met meer zon. Ten zuiden van Samber en Maas is het meestal zwaarbewolkt met soms regen of enkele buien. We halen maxima van 18 tot 23 graden. De westenwind waait zwak tot matig.

Zondag wordt overwegend droog weer verwacht met een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen veranderen maar weinig bij maxima van 17 tot 22 graden. De zwakke tot matige zuidwestenwind ruimt naar het westen tot het noordwesten.

Maandag is het wisselend bewolkt en zo goed als droog. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden bij een matige westnoordwestenwind.

Dinsdag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De temperaturen veranderen weinig met maxima van 16 tot 22 graden. We verwachten weinig wind.

Ook woensdag lijkt het rustig en overwegend droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt mogelijk enkele graden warmer met lokale maxima tot 25 graden.

Donderdag blijft het droog met enkele wolkenvelden en schommelen de maxima in de meeste streken rond 22 graden.