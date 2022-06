Exporuimte van Palestijnse kunstenaars op Documenta besmeurd

Kunstenaars uit Palestina die deelnemen aan de 15de editie van Documenta worden beschuldigd van antisemitisme. Wat begon met verbale aanvallen, leidde intussen tot vandalisme.

Documenta, een vijfjaarlijks prestigieus kunstenfestival dat vanaf 18 juni drie maanden lang loopt in Kassel, kampt sinds januari met protesten. Naarmate de opening dichterbij komt, worden die steeds heftiger. De 15de editie van ­Documenta wordt gecureerd door het Indonesische kunstcollectief ­Ruangrupa.

In januari begon de ophef met een klacht van de Kassel Alliance Against Anti-Semitism tegen het Question of Funding Collective. Deze Palestijnse kunstenaarsgroep die aan het festival deelneemt, werd beschuldigd van antisemitismeomdat de oorspronkelijke naam van het collectief verwees naar de Arabische nationalist Khalil al-Sakakini (1878-1953). Die had nazisympathieën en zag het zionisme als grote bedreiging. ‘Er is veel emotie en angst’, vertelt kunstenaar Yazan Khalili van de groep aan zender Al Jazeera. ‘Sinds januari zijn er steeds meer agressieve media­campagnes geweest tegen mij en andere Palestijnse kunstenaars, of kunstenaars die steun hebben betuigd aan Palestina.’

Wat begon met obscure blogposts werd steeds breder opgepikt. In de media verschenen oproepen om deze editie volledig af te blazen. En afgelopen week beschadigden en besmeurden onbekenden het expogebouw waarin de Palestijnse groep zal tentoonstellen.

Intussen betuigde een grote groep deelnemende kunstenaars hun steun aan de curatoren van ­Ruangrupa en daarmee ook aan het Palestijnse collectief. In hun verklaring distantiëren de kunstenaars zich van het antisemitisme.

Steun voor Palestina ligt nog gevoelig in Duitsland. In mei werden demonstraties verboden waarbij de Palestijnse slachtoffers uit 1948 herdacht zouden worden.