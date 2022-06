Doodstraf voor Britten en Marokkaan die meevochten met Oekraïens leger

Drie strijders die meevochten aan de zijde van Oekraïense troepen zijn veroordeeld tot de dood. Dat zeggen Russische staatsmedia. Het gaat om twee Britten en een Marokkaan.

De drie mannen werden veroordeeld door een rechtbank van de Russen in Marioepol. Die havenstad kwam recent in handen van Rusland na hevige gevechten. Het drietal werd ergens halfweg april opgepakt.

Volgens Rusland zijn de drie mannen ‘huurlingen’. Ze zouden ‘terroristische activiteiten’ op hun kerfstok hebben. De Britse krant The Guardian heeft het over een ‘showproces’. De Britse minister van Buitenlandse Zaken veroordeelt de uitspraak. Ook zij noemt het proces ‘schijn’. De uitspraak en de rechtbank hebben volgens haar geen enkele legitimiteit.

Allen band met Oekraïne

De Britse openbare omroep BBC weet dat een van de twee mannen Aiden Aslin (28) heet. Hij verhuisde in 2018 van het Verenigd Koninkrijk naar Oekraïne. Zijn echtgenote is een Oekraïense.

De tweede Brit die vandaag het doodsvonnis te horen kreeg, is de 48-jarige Shaun Pinner. Zijn verhaal lijkt sterk op dat van Aslin. Ook hij is samen met een Oekraïense vrouw, trok vier jaar geleden naar het land en kwam zo in het Oekraïense leger terecht. Voor zijn verhuis naar Oekraïne was een gerespecteerd Brits militair.

Brahim Saadoun (21) is de derde man die donderdag werd veroordeeld. Hij heeft de Marokkaanse nationaliteit en is student. Hij verhuisde drie jaar geleden naar Kiev om er te gaan studeren, weet de Nederlandse omroep NOS. Omdat hij meteen verknocht was aan Oekraïne, schreef hij zich in 2021 in bij het leger.