Atoomagentschap ongerust nadat Iran bewakingscamera’s op nucleaire sites heeft verwijderd

Iran heeft 27 bewakingscamera’s van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) verwijderd. Dat heeft Teheran donderdag aan het atoomagentschap laten weten. Er zouden nu nog zo’n 40 camera’s van het IAEA actief zijn.

Het gaat om bewakingscamera’s die de nucleaire activiteiten van Iran in de gaten houden. ‘Door deze maatregel is het een hele uitdaging voor ons om ons werk te kunnen blijven doen’, benadrukte Rafael Grossi, de topman van het IAEA vanuit het hoofdkantoor in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. ‘Deze stap leidt tot minder transparantie, meer twijfel en grote onzekerheid.’

Volgens Grossi kan dit een ‘fatale klap’ zijn voor de nucleaire deal, waarover nog onderhandeld wordt. Die deal uit 2015 moest verhinderen dat Teheran een kernbom vervaardigt. In ruil werden de verstikkende sancties tegen het islamitische regime opgeheven.

In 2018 kwam de overeenkomst op losse schroeven te staan, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig had beslist om de VS terug te trekken uit het akkoord. Hij voerde toen ook de sancties tegen Iran opnieuw in. Als reactie heeft Teheran zich geleidelijk aan onttrokken van zijn engagementen.