‘Meeste Belgische treinen eigendom van bedrijven in Delaware’

Veel Belgische treinen, spoorlijnen en rangeerstations zijn geen eigendom van de NMBS of van Infrabel, maar van weinig transparante trusts in het Amerikaanse belastingparadijs Delaware. Dat blijkt uit een onderzoek van het weekblad Le Vif.

Le Vif kwam toevallig uit bij zes trusts in Delaware, een staat in Amerika, door in een zoekmachine voor Belgische bedrijven te zoeken op het trefwoord ‘NMBS’. De spoorwegmaatschappij is verbonden aan die trusts met leasingcontracten tot 2031, 2034 en 2035.In de resultaten doken ook nog twee andere trusts op die in augustus 2020 werden opgericht in Connecticut, maar intussen ontbonden zijn.

Tussen 2001 en 2003 werden acht transnationale leasingcontracten ondertekend. Op 31 december 2014 ging het om 2.217 eenheden rollend materieel ‘waarvan de contracten een initiële looptijd van 12 tot 28 jaar hebben’, telecommunicatieapparatuur (contracten met een looptijd van 16 jaar), spoorweginfrastructuur zoals rangeerterreinen en hogesnelheidslijnen (20 tot 31,5 jaar) en administratieve gebouwen (29,5 jaar).

‘Gebruikelijk’

Concreet verkocht de NMBS een deel van haar activa aan de Amerikaanse trusts, om die nu van diezelfde trusts te huren. Een groot deel van het materieel en de infrastructuur van het overheidsbedrijf wordt dus gecontroleerd door particuliere Amerikaanse bedrijven.

Volgens de spoorwegmaatschappij zijn zulke transacties gebruikelijk in industriële ondernemingen. ‘Ze zijn van dezelfde aard als transacties die destijds door talrijke publieke instanties voor openbare infrastructuurnetwerken werden afgesloten. De NMBS communiceert elk jaar in haar jaarrekeningen over deze operaties.’

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vraagt uitleg over alle lopende leasingcontracten tussen de NMBS en de trusts.