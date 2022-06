Van Aert wint sprint in Dauphiné-rit en klampt zich zo steviger vast aan leiderstrui

Na een razendspannende sprint kwam Wout Van Aerts wiel als eerste over de finish. De vijfde rit van de Dauphiné staat daarmee op zijn naam. Het is zijn tweede winst in de Dauphiné.

Woensdag moesten de klassementsmannen vol aan de bak in de tijdrit, vandaag konden ze even op krachten komen voor het zware slotweekend dat komt. De glooiende 162 kilometer tussen Thizy-les-Bourgs en Chaintré telde vier gecategoriseerde hellingen, de laatste top lag op dertien kilometer van de streep. Op papier gesneden koek voor Wout van Aert, maar ook de pure sprinters, Groenewegen en co., hadden hun zinnen gezet op de laatste spurtkans in deze Dauphiné.

Net na de eerste puist van de dag, de Col des Ecorbans, forceerde onze landgenoot Jan Bakelants de juiste vlucht. Hij kreeg vier kompanen mee, waaronder Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). Geen verrassing natuurlijk, de Franse bergkoning graaide de volle buit mee bovenop de Côte de Dun en heeft de bolletjestrui wat strakker om de schouders hangen. Job done voor Rolland, hij liet zich meteen uitzakken tot bij het peloton. Daar hielden Jumbo-Visma (voor Van Aert) en BikeExchange-Jayco (voor Groenwegen) de touwtjes strak in handen, al legde Benjamin Thomas (Cofidis), een volleerde tijdrijder, er in de kopgroep stevig de pees op. Het verschil schommelde lang tussen de minuut en twee minuten.

????????? Derrière les échappés, les équipiers des sprinteurs mènent la chasse !



????????? Behind the breakaway, the sprinters' teams are chasing! #Dauphiné pic.twitter.com/gMuyYXAi1W — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2022

Pas in de laatste twintig kilometer zagen de vier vluchters hun voorsprong slinken, mede door het beukwerk van Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). Op de laatste klim van de dag was het weer van dat: sprintbom Dylan Groenewegen werd (weer) in de problemen gemeld. Hij moest alle zeilen bijzetten om terug te geraken, maar ging ook vandaag niet meesprinten. Weer een teleurstelling voor de Nederlander van BikeExchange-Jayco.

Een lange kopbeurt van Ganna en daarna Benoot brachten het peloton dichter bij de vier koplopers, pas in de laatste 200 kilometer waren ze er bij. Benjamin Thomas probeerde nog voorop te blijven met een lange sprint, maar Van Aert ging erop en erover. Langs de dranghekkens hield hij net de jonge Belg Jordi Meeus (23) af, die reed een heel knappe sprint. Stuyven werd zesde, Bakelants werd na een hele dag in de vlucht mooi achtste. Voor Van Aert is het al zijn tweede overwinning in deze Dauphiné, hij blijft ook leider.

Uitslag rit 5

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

2. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

3. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

4. Boasson Hagen (TotalEnergies)

5. Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert)

6. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

7. Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl)

8. Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

9. Matis Louvel (Arkéa-Samsic)

10. Juan Molano (UAE Team Emirates)

Algemeen klassement:

1. Wout van Aert in 17u04’31”

2. Mattia Cattaneo (ITA) +1’03”

3. Primoz Roglic (SLO) +1’06”

4. Ethan Hayter (GBR) +1’32”

5. Jonas Vingegaard (DEN) +1’36”

7. Damiano Caruso (ITA) +1’49”

8. Juan Ayuso (SPA) +1’58”

9. Matteo Jorgenson (VS) +2’00”

10. Ben O’Connor (AUS) +2’10”