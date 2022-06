Fietser (73) overleden na aanrijding met kopman van groep wielertoeristen in Oelegem: parket start onderzoek

Een 73-jarige fietser is dinsdag om het leven gekomen na een aanrijding met een lid van een groep wielertoeristen. De feiten gebeurden vorige week woensdag op het jaagpad langs het Albertkanaal in Oelegem (Ranst). Het slachtoffer kwam ernstig ten val en overleed zes dagen later in het ziekenhuis.

De 73-jarige man reed woensdagochtend met zijn elektrische fiets op het jaagpad richting Herentals. In de buurt van de Zwaaikom in Oelegem raakte hij betrokken bij een aanrijding toen een groep van een vijftiental wielertoeristen de fietser inhaalde. ‘Bij het voorbijrijden raakte één van de twee kopmannen het stuur van het slachtoffer, waarbij hij ernstig ten val kwam’, vertelt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket.

De man raakte gewond aan zijn hoofd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Zes dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Het parket startte meteen na het incident een onderzoek naar de precieze omstandigheden van de valpartij. Verschillende getuigen werden al verhoord. Ook de gsm’s en fietscomputers van de twee kopmannen werden in beslag genomen.

‘Aan de hand van getuigenissen en objectieve gegevens proberen we een reconstructie te maken van het incident. We bekijken of het inhaalmanoeuvre wel correct gebeurde en of er al dan niet iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor de valpartij’, zegt Aerts.

Het parket controleert ook of de wielertoeristen zich aan de verplichte snelheidslimiet van 30 kilometer per uur hielden.