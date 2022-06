Peperdure James Webb-telescoop getroffen door kleine meteoroïde

Een kleine meteoroïde raakte eind mei de James Webb-ruimtetelescoop, waardoor een van de spiegels niet meer op zijn plaats staat. Volgens Nasa is de telescoop wel op schema om binnenkort operationeel te worden.

Het is niet de eerste keer dat de nieuwe telescoop, die zeker 9 miljard euro heeft gekost, geraakt wordt door ruimtestenen. Volgens een verklaring van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa is het zelfs de vijfde keer, al was dit wel de grootste inslag op de telescoop sinds de lancering op 25 december 2021. De meteoroïde liet een klein, maar merkbaar effect achter in de gegevens van de telescoop. ‘Na de eerste beoordelingen heeft het team vastgesteld dat de telescoop nog steeds presteert op een niveau dat alle eisen van de missie overtreft’, aldus Nasa.

De spiegels van de telescoop zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen blootstelling aan stofdeeltjes die met extreme snelheden door de ruimte vliegen. De inslag met de meteoroïde was echter groter dan wat het team van Nasa op aarde had kunnen testen. Ingenieurs zijn ondertussen begonnen met kleine aanpassingen te maken aan het spiegelsegement dat geraakt werd om zo de vervorming te compenseren.

De James Webb is een van de krachtigste telescopen ooit gebouwd en heeft buiten een reeks sensoren ook 18 vergulde spiegelsegmenten die samenwerken om verre planeten en melkwegstelsels uit de vroegste stadia van het universum op te sporen. De telescoop bevindt zich intussen op 1,6 miljoen km van de aarde. De eerste kleurenbeelden van het heelal worden in juli verwacht, als alles goed gaat.