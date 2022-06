Dit is een recept voor tahaari, een rijstgerecht waarbij basmatirijst gekookt wordt in een kruidenbouillon samen met een mix van groenten. We kregen het van chef Bushra Burney, die haar tahaari graag maakt met erwtjes, wortelen en krieltjes; maar je kunt gerust ook andere groenten zoals bloemkool, broccoli of champignons toevoegen. Lekker met kiepspiesjes (of kipachtige veggiespiesjes) die je in de grillpan bakt.