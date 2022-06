VRT Nu wordt komende zomer VRT Max

Het online video- en audioplatform van de openbare omroep, VRT Nu, krijgt een nieuwe naam en wordt VRT Max. Dat kondigde ceo Frederik Delaplace, donderdag aan bij de voorstelling van het jaarverslag van de VRT in het Vlaams Parlement.

Op het streamingplatform van de VRT kan je onder meer tv-programma’s, films en reeksen van één, Canvas en Ketnet live bekijken of herbekijken. Ondanks dat het platform maandelijks gemiddeld 800.000 Vlamingen bereikt, staat het niet in de top vijf in ons land, zei Delaplace donderdag in de commissie Media van het Vlaams Parlement. De nieuwe naam moet daar verandering in brengen en de VRT-content tot bij een nog breder, nieuw en vooral jong publiek brengen.

‘We merkten bovendien uit onderzoek dat er spraakverwarring was tussen VRT Nu en VRT NWS’, aldus Delaplace. ‘Maar VRT Nu gaat niet over nieuws, het gaat over de totaliteit van het digitale aanbod van de publieke omroep en daarom herdopen we het in het najaar, eind augustus, in VRT Max.’ Een nieuw logo volgt later deze zomer.

De bedoeling van het nieuwe platform is niet om de concurrentie aan te gaan met andere streamingplatformen, zoals Streamz of Netflix, zei Delaplace nog. ‘Onze ambitie is sterk geënt op onze rol als publieke omroep. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat waardevolle aanbod van de VRT kunnen ontsluiten op de digitale kanalen.’

De VRT-topman zei in het parlement ook dat de gesprekken tussen VRT en het Vlaamse streamingplatform Streamz opnieuw worden opgestart, nadat eerdere onderhandelingen afsprongen. ‘Als publieke omroep geloven wij nog altijd heel sterk dat we er in Vlaanderen alle belang bij hebben om samen te werken. Als we een akkoord kunnen vinden waarbij we de kansen van de hele Vlaamse mediasector versterken en tegelijk verstandig omgaan met de financiële middelen van VRT, dan zullen we de eerste zijn om zo’n akkoord te sluiten. Maar die twee voorwaarden moeten wel verworven zijn’, voegde Delaplace daar aan toe op de website van VRT.