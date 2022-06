Twee Amerikaanse toeristen wisten de befaamde Spaanse Trappen in Rome te beschadigen door hun elektrische steps te laten vallen. Een kostelijke grap, want de 18de-eeuwse marmeren trap is voor 25.000 euro beschadigd. De politie kon de toeristen opsporen en schreef hen elk een boete uit van 400 euro. Het paar kreeg ook een verbod om terug te keren naar het monument.