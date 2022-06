De Amerikaanse president Joe Biden is gisteren voor het eerst verschenen op een talkshow. Bij presentator Jimmy Kimmel besprak hij onder meer de Amerikaanse wapenwetten. De republikeinen zijn volgens de president ‘geïntimideerd’ door de NRA.

Het was voor de Amerikaanse president de eerste keer dat hij live op een talkshow verscheen. Hij had tijdens de coronapandemie wel al interviews gedaan via zoom met Jimmy Fallon en Seth Meyers, maar Jimmy Kimmel mocht de president voor het eerst in de studio ontvangen. Tijdens de show werden verschillende onderwerpen aangehaald zoals de Amerikaanse gezondheidszorg en de schietpartijen die de afgelopen weken veel commotie veroorzaakten.

Intimidatie van de wapenlobby

Jimmy Kimmel vroeg meteen naar het gebrek aan uitvoerende besluiten van de overheid over het wapengeweld. Biden overweegt naar eigen zeggen dat soort besluiten, maar wil die niet op dezelfde manier gebruiken als zijn voorganger Donald Trump. Hij noemde het een ‘misbruik van de grondwet’.

Biden wees ook met een beschuldigende vinger naar de wapenlobby. Organisaties zoals de National Rifle Association (NRA), die het gebruik van wapens door burgers verdedigen, zouden volgens de Democratische president de Republikeinen hebben geïntimideerd. ‘Daardoor denken ze dat als ze voor een rationeel wapenbeleid stemmen, dat ze niet meer zullen worden herverkozen.’

Daarnaast noemde hij de Amerikaanse inflatie ook de ‘vloek van ons bestaan’ en gaf onder meer kritiek op het olieconcern Exxon Mobil. Volgens Biden boeken zij wel winst, maar boren ze geen nieuwe putten of raffineren ze niet meer benzine. Exxon Mobil zou alleen zijn eigen voorraden terugkopen.

Gemengde reacties

Biden wou met zijn optreden in de talkshow ook de positieve kanten van zijn beleid meer aandacht geven. De president kampt met slechte opiniepeilingen, hoge gas- en energieprijzen die niet meteen opgelost lijken te raken, tekorten aan babyvoeding en gebrek aan vooruitgang op verschillende fronten zoals de abortusrechten.

Het Witte Huis heeft daarom wellicht voor een reden de talkshow van Kimmel gekozen. De presentator gebruikt zijn platform regelmatig om emotionele standpunten in te nemen over kwesties als Obamacare en wapenbeheersing.

De aankondiging dat Biden op de talkshow aanwezig ging zijn, veroorzaakte ook heel wat gemengde reacties. ‘Gisterenavond kondigden we aan dat onze president, Joe Biden, langs zou komen. Hij zal er zijn, dat is leuk, want het geeft de bende van Fox News iets om de hele week over te schreeuwen’, reageerde Kimmel tijdens de show op maandag. Fox-presentator Dagen McDowell had namelijk gezegd dat het interview plaatsvond in ‘het land van waanzin, waarin we leven’.