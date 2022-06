Wat koopt Congo met de spijt van koning Filip?

Voor het eerst heeft de Belgische koning in Congo zelf zijn ‘diepste spijt’ geuit voor de wonden uit het verleden. En over die wonden was hij duidelijk. Koning Filip had het over een koloniaal regime gebaseerd op uitbuiting, op paternalisme, op discriminatie en racisme. Maar spijt zijn nog geen excuses. En wat koopt Congo trouwens met de spijt van de Belgische koning?





We praten erover met collega Bart Brinckman die zelf in Congo het koninklijk bezoek volgt.

