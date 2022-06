Eind 2020 vroegen we de lezers van De Standaard welke recepten hen door het eerste coronajaar hadden geholpen. Van Kora-Lee Lust kregen we toen het koekjesrecept waaraan ze had gesleuteld om iets lekker zoets te hebben dat ze met haar zwangerschapsdiabetes toch mocht eten. ‘Het recept is flexibel en makkelijk aan te passen aan wat je al dan niet in huis hebt’, schreef ze in haar mail. ‘Bovendien weten de koekjes ook zoetekauwen zonder diabetes te bekoren.’