Gemberbouillon leerde ik maken dankzij een recept uit Bowl van Lukas Volger. Het idee om een ‘mix & match’ noedelsoep te serveren, waarbij iedereen aan tafel kan kiezen wat hij in zijn kom schept, heb ik van mijn heerlijke buurvrouw Bieke.

Voor 6 à 8 porties:

Voor de bouillon:

• 8 gedroogde shiitake’s (vind je in de biowinkel of online)

• 2 el geroosterde sesamolie

• 1 preisteel of ui

• 1 bosje lente-ui

• Grote wortel

• 3 duimen gember en 5 knoflooktenen, in plakjes

• Stelen van een krop paksoi (gooi het loof niet weg)

• 5 cm kombu (gedroogd zeewier, vind je in de biowinkel of online)

• Sojasaus, peper, zout

Voor de rest:

Zorg ervoor dat er diverse lekkere dingen op tafel staan om in de soep te scheppen. Je kunt de precieze keuze daarvan, en de hoeveelheden, gewoon afstemmen op de mensen voor wie je kookt, en op het moment. Suggesties:

• Paprika, courgette/aubergine, bladgroente, paddenstoelen…

• Gemarineerde tofoe, vlees, vis of garnalen

• Noedels

• Korianderblaadjes en gehakte rode pepertjes

1. Maak eerst de bouillon; al de rest is bijkomstig. Laat de shiitake’s alvast weken in ongeveer 400 ml heet water. Snijd alle groenten in grove stukken. Verhit in een grote soeppan de sesamolie en fruit er de prei, uitjes en wortel in tot ze glazig en licht gebruind zijn. Voeg de gember en knoflook toe en laat ze 5 minuten garen. Voeg de paksoistelen, de kombu en 2,5 liter water toe. Laat alles samen ongeveer een halfuur sudderen zonder deksel. Intussen kun je je bezighouden met wat je straks – of morgen – in je bouillon zult serveren (zie stap 2). Voeg tot slot het weekwater van de shiitake’s toe. Giet alles door een zeef in een andere soeppan. Laat goed uitlekken. De groenten mag je weggooien, het kookwater is je bouillon. Breng hem stevig op smaak met peper, zout en sojasaus. De geweekte shiitake’s kun je in plakjes snijden en later aan je soep toevoegen.

2. Bereid alles wat je straks in de bouillon wilt. Ga voor diverse smaken: een stevig gebakken of gegrilde karaktergroente (asperge/aubergine/courgette), een kort gegaarde bladgroente (zoals paksoi) en reepjes gefruite paprika en/of ui. Voorts: gebakken tofoe (bij voorkeur gemarineerde) en/of iets vlezigs; paddenstoelen en uiteraard noedels. Je hebt veel ruimte voor variatie. Kook je voor een gezelschap met uiteenlopende voorkeuren, dan is het leuk om de ingrediënten in kommetjes op tafel te zetten, samen met een pan dampende bouillon, zodat iedereen zijn eigen noedelsoep kan samenstellen. Zet ook een fles sojasaus op tafel voor extra hartigheid, en peper.

Een recept en foto van Dorien Knockaert