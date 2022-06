Omstreden gaskraker Ineos krijgt groen licht in Antwerpse haven

Na een jarenlange lijdensweg mag het Britse chemiebedrijf Ineos een ethaankraker bouwen in de Antwerpse haven. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een vergunning verleend, schrijft De Tijd.

‘Zoals alle adviesverlenende instanties en de deputatie van Antwerpen al oordeelden, voldoet dit project aan onze regelgeving en bevestig ik de omgevingsvergunning van de provincie’, zegt Demir. De stikstofuitstoot kreeg in dit dossier bijzondere aandacht, benadrukt ze. ‘De eerder geweigerde gascentrales stootten minstens dubbel zoveel stikstof (NOx) uit en vijf tot zes keer zoveel ammoniak.’

Een ethaankraker zet ethaan om in ethyleen, een van de basisgrondstoffen voor de plasticproductie. De installatie zal 655.000 ton CO 2 uitstoten, wat veel minder is dan de afgekeurde gascentrales.

Project One – een investering van 3 miljard euro – botste jarenlang op forse weerstand van milieuorganisaties, waardoor meerdere keren nieuwe vergunningen aangevraagd moesten worden. Dat het omstreden project nu toch een omgevingsvergunning beet heeft, stuit het burgercollectief Ineos Will Fall tegen de borst. ‘Er worden verschillende aspecten buiten beschouwing gelaten’, zegt woordvoerder Arno Kempynck.

‘Dat de ethaankraker zal draaien op schaliegas dat afkomstig is van de andere kant van de wereld, zeggen ze er niet bij. Dat de nieuwe plasticfabriek op een chemisch efficiëntere manier zal werken dan via de oude technologie klopt, maar er wordt nog steeds geproduceerd met fossiele brandstoffen.’

Vernislaagje

Ook Groen-parlementslid Mieke Schauvliege noemt het onbegrijpelijk dat het Britse bedrijf een vergunning krijgt. ‘Hoewel de regering-Jambon altijd verkondigt dat ze sterker wil inzetten op circulariteit en recyclage, bereikt ze met deze vergunning net het omgekeerde: meer plasticproductie, meer afval en meer CO 2 -uitstoot door het gebruik van het vervuilende schaliegas. De plasticsector wrijft zich in de handen, en de Vlaming betaalt opnieuw de prijs van het rampzalige beleid van de regering.’

De vergunning maakt voor Schauvliege duidelijk dat het groene imago van bevoegd minister Demir ‘niet meer dan een dun vernislaagje is’.