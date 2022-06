Berlijnse burgemeester over doodrijder: ‘Steeds duidelijker dat hij kampt met ernstige mentale problemen’

Op de radio heeft burgemeester Franziska Giffey gezegd dat de 29-jarige doodrijder ‘kampt met ernstige mentale problemen’. Met de hulp van een tolk probeert de politie zicht te krijgen op zijn motief. De man was geen onbekende bij de politie.

Gor H., zo zou de man heten die woensdag met zijn auto inreed op een groep voetgangers op de drukke Kurfürstendamm in de Berlijnse wijk Charlottenburg. Daarbij kwam een 51-jarige lerares om het leven. Een collega en veertien leerlingen raakten gewond. Vlak na het dodelijke incident werd de man overmeesterd door voorbijgangers en ingerekend door de politie.

Het gaat om een 29-jarige man met de dubbele Duits-Armeense nationaliteit. Volgens de Duitse krant Die Welt maakte hij een verwarde indruk. ‘Help mij’, zou hij gezegd hebben aan de mensen die hem overmeesterden. Wat hem bezielde, blijft voorlopig een raadsel.

‘Het is vannacht duidelijker geworden dat het om een daad van een geestelijk gestoorde persoon ging’, zei de Berlijnse burgemeester Franziska Giffey donderdagochtend op de Duitse radio. Ze haalt daarbij aan dat hij ‘verwarde verklaringen’ aflegde. Met de hulp van een tolk proberen de speurders meer zicht te krijgen op een mogelijk motief. De Berlijnse senator Iris Spranger had het woensdag ook al over een man die in ‘psychische nood’ verkeert.

Allicht gaat het niet om een ongeluk. Ooggetuigen meldden dat de man schijnbaar opzettelijk en met hoge snelheid inreed op de groep mensen.

Posters in auto

Posters die in de auto werden gevonden, voeden speculatie. Daarop waren kritische ‘opmerkingen over Turkije’ te lezen. Alleen is het niet duidelijk of ze van de man zelf zijn. De Renault Clio staat namelijk op naam van zijn zus, bij wie hij inwoonde. De posters kunnen dus ook van haar zijn. ‘Er wordt op dit moment niets uitgesloten’, zei politiechef Barbara Slowik. Mogelijk biedt een huiszoeking hen meer zicht op de zaak.

De politie gaf wel al vrij dat de verdachte geen onbekende is en dat hij betrokken was bij ‘vermogensdelicten’. Hij zou ook bekendstaan als gewelddadig, maar niet als extremistisch.