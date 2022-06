Huis van Afgevaardigden stemt voor verstrenging Amerikaanse wapenwetten

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag (lokale tijd) voor het invoeren van een pakket maatregelen gestemd die de wapenwetten in het land moeten verstrengen.

Onder meer de leeftijdsgrens waarop iemand een aanvalsgeweer mag kopen moet opgetrokken worden, van 18 naar 21 jaar.

De beslissing komt ruim twee weken na een bloedbad op een basisschool in Texas, waarbij twee leraren en negentien kinderen om het leven kwamen. De hervormingen werd woensdag met een meerderheid van Democraten aangenomen, maar heeft weinig kans om wet te worden.

De Senaat moet ook nog met het pakket maatregelen instemmen, maar die kans lijkt zeer klein, omdat de Democraten daar afhankelijk zijn van de steun van een aantal Republikeinen. Senatoren van beide partijen onderhandelen momenteel over voorstellen die veel minder ver gaan, maar daardoor wel op meer steun kunnen rekenen.

Het Huis van Afgevaardigden heeft ook een reeks andere hervormingen aangenomen om de wapenwetten te verstrengen. Ook die voorstellen moeten nog ter goedkeuring langs de Senaat.

Afzonderlijke stemming

Op initiatief van de Democraten werd het pakket maatregelen niet in een keer in stemming gebracht, maar moesten de afgevaardigden zich over elke maatregel afzonderlijk uitspreken. Hiermee wilden de Democraten precies vastleggen welke Republikeinse parlementariërs welke maatregelen wel of niet steunden.

Uiteindelijk werd het hele pakket met 223 tegen 204 stemmen aangenomen. Onder de tegenstemmers waren ook twee Democraten. Vijf Republikeinen steunden juist de strengere maatregelen.

Mocht een wet door beide kamers van het parlement aangenomen worden, dan is nog een handtekening van de Amerikaanse president Joe Biden nodig, om de wet van kracht te doen worden. De Democraat heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor een verstrenging van de wapenwetten en het Congres tot handelen opgeroepen.