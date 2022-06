Afschaffing van lockdown in Shanghai was van korte duur

Delen van de Chinese stad Shanghai zijn vandaag opnieuw in lockdown gegaan als onderdeel van het ‘dynamische zero-covid’-beleid.

Shanghai kwam vorige week nog maar uit een twee maand durende lockdown, maar vandaag werden er zeker drie stadsdelen, waaronder het grote Minhang-district, opnieuw afgesloten. In Minhang alleen al wonen meer dan twee miljoen mensen, die de volgende twee dagen thuis zullen moeten blijven. Vanaf 11 juni zullen er ook vijf verplichte testrondes worden uitgevoerd bij alle inwoners. Dat laat de regering weten op haar WeChat-account.

Gisteren meldde de Chinese stad nog vier nieuwe covid-gevallen, allemaal in zones die reeds onder quarantaine stonden. In het Minhang-district waren er evenwel geen nieuwe besmettingen. De onderdirecteur van de gezondheidscommissie van Shanghai, Zhao Dandan, zei dinsdag al tijdens een briefing dat de beperkingen niet alleen zouden gelden voor gebieden die als ‘hoog risico’ zijn aangeduid.

‘We hopen dat het publiek begrip zal blijven tonen en zal blijven meewerken’, vertelde Dandan. De beperkingen hebben al geleid tot protesten onder de bewoners. De bedrijven vrezen bovendien dat door de voortdurende beperkingen buitenlandse bedrijven hun aanwezigheid in Shanghai zullen heroverwegen. ‘Een van de grootste problemen voor buitenlandse bedrijven is de onzekerheid rond de beperkingen’, zegt Alexandra Hirst, analist bij de Britse Kamer van Koophandel in China.