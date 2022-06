Gewapende man beschuldigd van poging tot moord op Amerikaanse opperrechter Kavanaugh

Een gewapende Amerikaan van 26 jaar oud wordt beschuldigd van poging tot moord op de opperrechter Brett Kavanaugh. De verdachte werd woensdag opgepakt aan het huis van Kavanaugh.

De verdachte N. J. Roske kwam uit Californië, maar was meer dan 4.000 kilometer ver gereisd, naar Maryland. Daar wilde hij naar eigen zeggen een aanslag plegen op het leven van een Amerikaanse opperrechter. De politie kwam rond 1 uur ’s nachts in actie nadat de 26-jarige zelf een noodoproep had geplaatst. Aan telefoon zou hij gezegd hebben dat hij kampte suïcidale gedachten en dat hij een vuurwapen in zijn bagage had. Hij bevond zich in de straat van de conservatieve opperrechter Brett Kavanaugh.

Zeven minuten na het telefoontje werd Roske ingerekend door de politie. Volgens de verklaring van de FBI zei hij dat hij met een moordaanslag zijn leven zin wou geven. Roske citeerde na zijn arrestatie de plannen van het Hooggerechtshof om abortus in de ban te doen en de recente schietpartij in Uvalde. Kavanaugh kwam in zijn vizier omdat die volgens hem de wapenwetgeving wilde versoepelen. In zijn bagage vond de politie een pistool, kogels, een mes, pepper spray, kabelbinders, een hamer, een schroevendraaier, een koevoet en duct tape.

Aan de rechter zei Roske woensdag dat hij ‘begreep’ waarvan hij beschuldigd werd, maar dat hij ‘niet helder’ kon nadenken door medicatie die hij genomen had.

Een foto uit mei 2022 voor het huis van Kavanaugh. De politie vraagt betogers voor abortus om zijn straat te verlaten. Foto: REUTERS

Joe Biden: ‘Rechters moeten hun job kunnen doen’

De Amerikaanse president heeft het incident veroordeeld. Aan CNN heeft het Witte Huis verklaard dat Joe Biden dankbaar is dat de politie de man zo snel in hechtenis heeft kunnen nemen. ‘Zoals de president steeds duidelijk heeft gemaakt, moeten overheidsambtenaren - ook rechters - hun werk kunnen doen zonder zich zorgen te maken over hun persoonlijke veiligheid of die van hun gezin’, klinkt het.

Volgens de Amerikaanse media worden rechters vaker bedreigd. Larry Hogan, de gouverneur van Maryland, verklaarde dat de huizen van rechters sinds vorige maand strenger bewaakt worden.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, of via www.zelfmoord1813.be.