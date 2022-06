Wisselend bewolkt weer, enkele buien in centrum en oosten van het land

Donderdag is het meestal wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land onstabiel. Aan de kust en in het westen van het land blijft het grotendeels droog en zijn de opklaringen breder, aan zee is het zelfs meestal vrijwel helder.

In het centrum, maar vooral in het oosten van het land wordt het wisselvallig met enkele buien. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en 20 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit west tot westnoordwest. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond wordt het overal droog en komen er brede opklaringen op de meeste plaatsen. Tijdens de nacht op vrijdag neemt de bewolking toe vanuit het westen en kan er wat lichte regen of motregen vallen. In het oosten blijft het nog tot de ochtend droog. De minima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 14 graden aan de kust. De wind is zwak tot matig en krimpt naar zuid tot zuidwest.

Vrijdag wordt het eerst zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen of enkele lichte buien. In de loop van de namiddag verschijnen er breder wordende opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 of 18 graden in de Ardennen en 21 of 22 graden in Vlaanderen. De wind is matig en vrij krachtig aan zee uit zuidwest.

Zaterdagvoormiddag is het vaak zwaarbewolkt met kans op wat gedruppel. Nadien komen er meer en meer opklaringen in de namiddag en wordt het wisselend bewolkt. De maxima schommelen tussen 18 en 24 graden.

Zondag blijft het waarschijnlijk droog en wisselen mooie zonnige perioden af met enkele wolkenvelden. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum.

Maandag krijgen we overal mooie zonnige perioden in de voormiddag. Nadien ontwikkelen er zich meer en meer wolken in de namiddag maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima rond 20 graden in het centrum.

Dinsdag begint de dag met regelmatig zon. Na de middag is er wat meer bewolking aanwezig maar het blijft droog. Maxima tussen 17 en 23 graden.

Woensdag verwachten we veel wolken met hier en daar wat regen. Maxima rond 20 graden in het centrum.