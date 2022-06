Martinez ziet België Polen wegblazen: ‘Speciaal team kan altijd reageren’

De Rode Duivels waren op zoek naar eerherstel en een reactie na de blamage tegen Nederland en hebben dat ook gevonden tegen Polen, dat met 6-1 werd weggeblazen.

Voor de bezoekers de zwaarste nederlaag in twaalf jaar, voor de Belgen een vertrouwensboost voor wat nog komen moet in deze Nations League en later dit jaar in Qatar.

‘We hebben vanavond een reactie gezien en daar hadden we vooraf ook niet aan getwijfeld’, vertelde bondscoach Roberto Martinez na afloop in de perszaal. ‘Een speciaal team is immers altijd in staat te reageren. We starten de wedstrijd goed, creëren veel kansen, maar bij de rust staat het slechts 1-1, onder meer na schitterende reddingen van de bezoekende doelman.’

‘En dan volgt die tweede helft, met nog meer kansen. Ik heb genoten van het vertrouwen dat elke speler uitstraalde. Iedereen op het veld wou iets tonen aan het publiek, want we waren teleurgesteld na Nederland. We wilden onze fans trots maken op het team en zo hebben we ons ook gepresenteerd: als een team.’

De Bruyne

Zoals vanouds was het Kevin De Bruyne die het dirigeerstokje in handen had. Telkens hij versnelde, hapte gans Polen naar adem. ‘Tegen Nederland waren we passief, was er twijfel. Vandaag heb ik dat niet gezien. Kev is een winnaar op het veld. Zijn kwaliteit en standaard liggen zo hoog en dat straalt uit op anderen. Als hij voor de keeper komt, weet je dat hij niet zal missen.’

KDB tekende voor de tweede treffer, de assist kwam van Eden Hazard, die zijn beste wedstrijd sinds lange tijd afleverde. ‘Eden is pijnvrij en dat is een tijdje geleden. Dat straalt hij uit, zelfs als hij ergens een kamer binnenwandelt, merk je het. Tegen Nederland was hij fysiek al goed, en vandaag was het nog beter, met meer intensiteit in zijn acties en langere afstanden. De bedoeling is hem de komende twee interlands ook te gebruiken.’

Achterin deed Leander Dendoncker het niet onaardig als vervanger van Dedryck Boyata. ‘We geven Leander niet genoeg krediet. Hij stelt nooit teleur en vandaag deed hij zelfs meer. Defensief was hij alert, zijn positiespel was goed. Ongetwijfeld zijn meest volwassen prestatie bij de nationale ploeg. Je kan altijd op hem vertrouwen. Vandaag heeft hij laten zien dat hij belangrijk wil zijn voor de ploeg. Hij is dus een optie achterin.’

Talent

Leandro Trossard luisterde zijn invalbeurt op met twee knappe doelpunten. ‘Het is altijd mooi als je spelers ziet groeien. Leandro is nu een heel andere voetballer dan bij zijn eerste selectie. Hij is belangrijk voor zijn club, maakt het verschil en staat er op de grote momenten. Niemand moet zich zorgen maken om het talent dat in België aanwezig is. Zij maken een proces door en de ene staat daar verder in dan de andere.’

Over drie dagen wacht het puntenloze Wales in Cardiff. Op uitzondering van Lukaku reist iedereen mee. De spits van Chelsea blijft voorlopig nog bij de selectie, omdat er een waterkans is voor het slotduel in Polen. ‘Maar die kans is eerder klein’, liet de bondscoach verstaan.