Foo Fighters eren overleden drummer met twee concerten

De Amerikaanse rockgroep Foo Fighters heef twee concerten aangekondigd om hun overleden drummer Taylor Hawkins te herdenken. De groep deed dat via Facebook, met de steun van Hawkins familie.

3 september in Londen en op 27 september in Los Angeles. De twee concerten om Hawkins te herdenken komen er op initiatief van de bandleden en de familie van Hawkins. ‘Voor onze dierbare vriend, onze badass bandgenoot en geliefde broeder’, zo schrijven de Foo Fighters op sociale media.

Fans die er een reisje naar Londen of Los Angeles voor over hebben, kunnen tickets bestellen vanaf 17 juni.

‘Hawkins hield van zijn 25 jaar bij de Foo Fighters. Hij was vereerd om lid te zijn’, schrijft zijn echtgenote Alison in een statement. Ze vindt luisteren en genieten van de muziek die hij maakte de beste manier om hem te herdenken. Ze dankt ook de vele fans voor de steun in de afgelopen maanden.

De rockdrummer overleed op 25 maart van dit jaar terwijl de band op tour was door Latijns-Amerika. De band annuleerde de rest van de tour.