Jean-Luc Crucke blijft de luis in de pels van MR-voorzitter Bouchez

De voormalige MR-minister Jean-Luc Crucke (59) gaat dan toch niet naar het Grondwettelijk Hof. Hij blijft Waals Parlementslid voor de MR. ‘Ik heb het gevoel dat mijn rol in de politiek nog niet is uitgespeeld.’

‘Mijn liberale overtuigingen zijn niet meer in lijn met de richting van mijn partij.’ Het is 11 januari en Crucke neemt, geflankeerd door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, afscheid als Waals minister van Begroting. De aanleiding was zijn ‘decreet voor meer fiscale rechtvaardigheid’ dat hij in het parlement had neergelegd. Bouchez vond dat decreet maar niets en floot zijn minister terug. Dat was ongezien.

Om de exit wat te verzachten zou Crucke de nieuwe MR-rechter bij het Grondwettelijk Hof worden. Case closed dacht iedereen. Crucke wachtte een mooie nieuwe loopbaan en Bouchez was van die lastpost af. Tot Crucke woensdagavond in een kort interview met La Libre Belgique aankondigde dat hij van gedacht is veranderd.

Geen nieuwe partij

‘Ik had makkelijk nog tien jaar in het Grondwettelijk Hof – een erg belangrijke instelling – kunnen zetelen. Maar ik heb het gevoel dat mijn rol in de politiek nog niet is uitgespeeld’, zegt hij aan De Standaard. ‘Ik heb mij de voorbije maanden gedeisd gehouden, maar heb heel veel contacten gehad met partijgenoten en burgers. Die zijn het beu dat de demo­craten constant onderling ruziemaken, terwijl er belangrijke problemen zoals de klimaatopwarming liggen te wachten. Er zijn momenten in het leven waarop je je verantwoordelijkheid moet nemen, dit is zo’n moment.’

Crucke blijft dus Waals Parlementslid. Hij wil in die rol ook over de partijgrenzen heen met andere democraten op zoek gaan naar gemeenschappelijke antwoorden op de grote uitdagingen van deze tijd. Hoe dat gesprek gestructureerd wordt, is nog niet duidelijk. Hij heeft alleszins niet de bedoeling om een nieuwe partij op te richten. Hij ergert zich wel aan de combattieve houding van de MR binnen Vivaldi. ‘Ik ben een grote verdediger van Vivaldi. Ik heb daar alles voor gedaan. Maar de lijn van de partij is nu die van Bouchez.’

‘Twittomanie’

In de herfst van volgend jaar loopt het mandaat van Bouchez normaal af. Crucke sluit niet uit dat hij het dan tegen Bouchez opneemt. ‘Op dit moment ben ik officieel geen kandidaat-voorzitter van de MR. Maar ik kan niets uitsluiten. Als er dan interne verkiezingen worden georganiseerd, wordt de teller weer op nul gezet.’

Toen Bouchez zich kandidaat stelde om Charles Michel op te volgen als MR-voorzitter, was Crucke een van de eersten om hem te steunen. Maar gaandeweg verslechterde de relatie. Hij kon het ‘hypervoorzitterschap’ van Bouchez niet smaken en uitte kritiek op de ‘twittomanie’ en zijn agressieve stijl. Ook inhoudelijk zitten de twee ver van elkaar. Bouchez is belgicist, Crucke regionalist. Bouchez wil dat de kerncentrales nog jaren openblijven, Crucke pleit al jaren voor een sluiting.

Bouchez wil niet veel woorden vuilmaken aan de beslissing van Crucke. ‘Iedereen doet wat hij wil. Het is zijn goed recht om parlementslid te blijven. Voor de rest heb ik daar geen gevoelens bij.’