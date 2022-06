Zes huiszoekingen bij Ferrero in België en Luxemburg

In België en het Groothertogdom Luxemburg zijn zes huiszoekingen uitgevoerd in verband met de salmonellabesmetting in de fabriek van chocoladeproducent Ferrero in Aarlen. Dat heeft het parket van Luxemburg woensdag gemeld. De speurders namen documenten en computermateriaal in beslag, die ze zullen onderzoeken.

De huiszoekingen werden gelijktijdig door de federale gerechtelijke politie en medewerkers van het federale voedselagentschap FAVV gedaan, in samenwerking met het gerecht en de politie van Luxemburg. In België werd niet alleen in de fabriek in Aarlen, maar ook op adressen in Brussel huiszoeking gedaan. In het Groothertogdom werd de zetel van de multinational Casa Ferrero doorzocht.

De multinational groepeert onder meer de bedrijven Ferrero International, Ferrero Trading Lux en SARL Ferrero Management Services. ‘Het gerechtelijk onderzoek dat aan de gang is, wil de eventuele verantwoordelijkheden bepalen in het beheer van de besmetting, de opvolging van de voedselketen en de communicatie of het niet communiceren van informatie aan de gezondheidsautoriteiten’, zo wordt in een mededeling gepreciseerd.

De fabriek werd op 8 april stilgelegd als gevolg van een salmonellabesmetting in de producten van het gamma Kinder. Zeker elf minderjarigen zijn door hun besmetting zelf even gehospitaliseerd. Ook 29 Belgische cases werden aan de fabriek in Aarlen gelinkt. Het bedrijf had gehoopt om op 13 juni de productie te kunnen heropstarten, maar begin juni raakte bekend dat die heropstart met enkele dagen is uitgesteld. Het parket van Luxemburg is bezig met het gerechtelijk onderzoek.