Een elfjarig meisje zag hoe haar leerkracht en klasgenoten werden beschoten en deed zelf alsof ze dood was. Haar getuigenis over de schietpartij in de school in het Amerikaanse Uvalde, maakte indruk in het Amerikaanse Congres.

Miah Cerrillo, zo heet het meisje, vertelt over het uur waarin schutter Salvador Ramos tekeerging in haar school. Op 24 mei kwamen in de Robb Elementary School in Texas negentien leerlingen en twee leerkrachten om het leven.

Cerrilo overleefde de aanslag door zich in te smeren met het bloed van een vriend. Daarna deed ze alsof ze dood was. ‘Ik zag hoe hij schoot op mijn leerkracht en mijn klasgenoten’, getuigt ze via een vooraf opgenomen video. Met de gsm van haar overleden leerkracht belde ze de hulpdiensten op, vertelt ze. In het filmpje vraagt haar vader of ze zich veilig voelt op school. ‘Nee’, antwoordt ze. Politici in de zaal reageerden emotioneel op haar getuigenis.

Politiek debat

Het incident deed het debat over de soepelere wapenwetgeving opnieuw oplaaien in het land. Vooral Republikeinse politici staan op de rem om iets aan die wetgeving te doen.

Om zijn pleidooi voor een strengere wapenwet kracht bij te zetten, nam acteur Matthew McConaughey de schoenen van een neergeschoten kind mee naar het Witte Huis.